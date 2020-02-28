Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут вновь упасть под давлением внешнего негатива
Финмаркет27 февраля в 01:55
Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
Красная весна28 февраля в 14:14
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Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg.
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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«Сочи» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве России
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В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
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Глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии здравоохранительного блока конкурса «Лидеры России 2020» призвал специалистов отказаться от модели «лабораторной медицины», когда общение с пациентом сводится к инструментальному взаимодействию.
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В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
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Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
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Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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В Раде сообщили об отсутствии заявления Гончарука об отставке
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
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Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
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Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался об игре против казанского "Рубина", передает Sport24.
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«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
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В Брянске прошел конкурс красоты и талантов «Маленькая волшебница»
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.