Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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«Сочи» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве России

Футболисты "Сочи" разгромили тульский "Арсенал" в матче 20-го тура молодежного первенства России благодаря хет-трику Андрея Бокового.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии здравоохранительного блока конкурса «Лидеры России 2020» призвал специалистов отказаться от модели «лабораторной медицины», когда общение с пациентом сводится к инструментальному взаимодействию.
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В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
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Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

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В Раде сообщили об отсутствии заявления Гончарука об отставке

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

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Аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж

Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
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Спортивный директор «Тамбова» высказался об игре с «Рубином»

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался об игре против казанского "Рубина", передает Sport24.
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Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
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В минувшую субботу, 29 февраля, в Брянске прошёл детский конкурс красоты «Маленькая волшебница - 2020».
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Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах

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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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