Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.

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Биатлон Глава СБР Драчев обсудит с руководством IBU ситуацию с Логиновым на ЧМ Ранее в субботу стало известно о письме, отправленном руководством СБР в адрес IBU, в котором российская сторона просить предоставить объяснения произошедшему инциденту, который повлиял на выступление сборной России на чемпионате мира.

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Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.