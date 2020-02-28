Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса индексы США продолжили рекордное падение
Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.
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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
Красная весна28 февраля в 14:14
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут вновь упасть под давлением внешнего негатива
Финмаркет27 февраля в 01:55
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Политика
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
Общество
МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik
Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
Армия и оружие
SANA: в Идлибе сбит турецкий беспилотник
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Общество
«Триколор» отказался транслировать 30 спутниковых каналов
Российский оператор спутникового ТВ «Триколор» отказался транслировать около 30 тематических телеканалов производства компании «Ред Медиа», которая входит в состав «Газпром-Медиа».
Политика
Роухани предложил трехстороннюю встречу по Идлибу без участия России
После встречи иранского, турецкого и сирийского лидеров, состоявшейся 29 февраля, президент Ирана Хасан Роухани предложил провести новую трехстороннюю встречу по сирийскому Идлибу с участием этих стран, не привлекая к переговорам Россию.
Музыка
Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу из-за песни
Политика
Россия и Украина обсудили обмен «всех на всех»
Россия и Украина провели в Минске переговоры об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой пресс-службу украинского президента Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Общество
На Масленицу в Никола-Ленивце сожгли 20-метровый мост
Мост высотой около 20 м сожгли на Масленицу в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
Игры
Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders
Об обновлении Wastelanders в подробностях расскажут 28 февраля, с 22:00 по московскому времени.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
Япония объявила о завершении эвакуации людей с Diamond Princess
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 1 марта объявил о завершении эвакуации пассажиров и экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине из-за коронавируса.
Биатлон
Глава СБР Драчев обсудит с руководством IBU ситуацию с Логиновым на ЧМ
Ранее в субботу стало известно о письме, отправленном руководством СБР в адрес IBU, в котором российская сторона просить предоставить объяснения произошедшему инциденту, который повлиял на выступление сборной России на чемпионате мира.
Общество
Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян
Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Экономика
Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
Происшествия
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Политика
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
Политика
Турция открыла границы с Европой для беженцев из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости
В настоящее время российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд
Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Общество