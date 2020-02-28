Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса индексы США продолжили рекордное падение

Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.
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Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

Глас Народа28 февраля в 00:32

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАСС28 февраля в 17:07

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная весна28 февраля в 14:14

Индекс МосБиржи нащупал поддержку

Finam.Ruвчера в 04:00

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалт28 февраля в 01:10

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

ПРАЙМ28 февраля в 01:02

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут вновь упасть под давлением внешнего негатива

Финмаркет27 февраля в 01:55
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Политика

Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

RT на русском 06:02
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Общество

В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
РИА Новости 06:28
Общество

МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
RT на русском 05:03
Армия и оружие

SANA: в Идлибе сбит турецкий беспилотник

Газета.Ru 06:08
Биатлон

Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах

RT на русском 05:22
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Общество

«Триколор» отказался транслировать 30 спутниковых каналов

Российский оператор спутникового ТВ «Триколор» отказался транслировать около 30 тематических телеканалов производства компании «Ред Медиа», которая входит в состав «Газпром-Медиа».
Бизнес и территория 28 февраля в 04:25
Политика

Роухани предложил трехстороннюю встречу по Идлибу без участия России

После встречи иранского, турецкого и сирийского лидеров, состоявшейся 29 февраля, президент Ирана Хасан Роухани предложил провести новую трехстороннюю встречу по сирийскому Идлибу с участием этих стран, не привлекая к переговорам Россию.
Московский Комсомолец 05:04
Музыка

Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу из-за песни

ToDay News Ufa 03:31
Политика

Россия и Украина обсудили обмен «всех на всех»

Россия и Украина провели в Минске переговоры об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой пресс-службу украинского президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 06:58
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Общество

На Масленицу в Никола-Ленивце сожгли 20-метровый мост

Мост высотой около 20 м сожгли на Масленицу в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
Аргументы и Факты - Калуга 04:53
Игры

Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders

Об обновлении Wastelanders в подробностях расскажут 28 февраля, с 22:00 по московскому времени.
Игромания.ру 27 февраля в 12:18
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Общество

Япония объявила о завершении эвакуации людей с Diamond Princess

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 1 марта объявил о завершении эвакуации пассажиров и экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине из-за коронавируса.
Известия 06:20
Биатлон

Глава СБР Драчев обсудит с руководством IBU ситуацию с Логиновым на ЧМ

Ранее в субботу стало известно о письме, отправленном руководством СБР в адрес IBU, в котором российская сторона просить предоставить объяснения произошедшему инциденту, который повлиял на выступление сборной России на чемпионате мира.
Российская газета вчера в 06:29
Общество

Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян

Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
РИА Новости 05:30
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Взгляд.ру 02:17
Экономика

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
RT на русском 03:16
Происшествия

В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ

В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Lenta.ru 05:47
Политика

Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
Российская газета вчера в 22:55
Политика

Турция открыла границы с Европой для беженцев из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев.
Lenta.ru вчера в 05:26
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Общество

Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости

В настоящее время российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час.
Вести.Ru 05:41
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС вчера в 15:12
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд

Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Известия 28 февраля в 07:43
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
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