Экономика
ФинмаркетНефть продолжает быстро дешеветь
Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев, на сохраняющихся тревогах, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на темпы роста мировой экономики.
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Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд
Ведомости27 февраля в 17:39
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Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
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Донбасс: ракета уничтожила автомобиль ВСУ, оккупанты понесли потери
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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
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Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Происшествия
В Башкирии произошел крупный пожар на ферме
До прибытия пожара из коровника вывели 250 голов крупного рогатого скота.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
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В России пересчитают стоимость отопления из-за теплой зимы
Стоимость оплаты за тепло для жителей России будет пересчитана в связи с аномально высокими зимними температурами, сообщают 2 марта «Известия» со ссылкой на источник в министерстве строительства и ЖКХ.
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Путин заявил о вечной памяти подвига десантников в Чечне
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Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
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«Салават Юлаев» начал серию с поражения от «Авангарда»
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Роспотребнадзор не нашел коронавируса у россиян с Diamond Princess
Предварительные анализы семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, показали отрицательный результат на коронавирус.
Футбол
Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
Политика
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России
Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган 29 февраля обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Экономика
«Рождаемость» бурятского бизнеса превысила «смертность»
Практически во всех регионах РФ в 2019 году количество закрывшихся бизнесов превысило число открывшихся.
Футбол
ФК «Ростов» обратится в РФС с жалобой на судейство в матче с «Ахматом»
Представители ФК "Ростов" обратятся в российский футбольный союз по поводу судейства в матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом", который прошел 29 февраля в Грозном и завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил портал sports.ru со ссылкой на спортивного журналиста Сергея Егорова.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Шоу-бизнес
Наташа Королева возмутила фанатов «новым» лицом
Наташа Королева в официальном Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками известием о выходе своего нового сборника песен, однако пользователей Сети привлекло "измененное" лицо знаменитости.
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
Происшествия
В Подмосковье от оборвавшегося троса погиб мужчина со своей дочерью
Общество
Гидрометцентр рассказал об аномальной погоде в марте
В марте россиян ожидает аномально теплая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Происшествия
В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска
Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.