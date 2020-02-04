Общество

МИР 24МИР 24Из-за коронавируса овощи на Дальнем Востоке подорожали вдвое

Люди скупают овощи и фрукты впрок, а цены взлетели минимум вдвое. Грозят ли России пустые прилавки, разбирался корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов. Помидоры и перец не более килограмма в руки.
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Цены на огурцы подскочили до 400 рублей из-за вспышки коронавируса

Московский Комсомолец08:40

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Lenta.ru05:23

На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты

Общественное телевидение России03:26

В Хабаровском крае не исключают временного дефицита огурцов и помидоров

REGNUM02:53

В Хабаровский край будут поставлять овощи из Кемерова из-за коронавируса

Газета Кемеровавчера в 22:01

На Дальнем Востоке начался рост цен на овощи и фрукты

Байкал24вчера в 21:29

Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая

Телеканал 360°вчера в 17:00
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Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Экономика

Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
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Политика

В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России

Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Общество

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Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
РБК 16:06
Здоровье

В Челябинской области объявили об эпидемии гриппа и ОРВИ

В Челябинской области объявили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе.
RT на русском 15:31
Кино

Харрисон Форд снимется в пятой части «Индианы Джонса»

Американский актёр Харрисон Форд сыграет в пятой части фильма «Индианы Джонса».
News.ru 09:10
Футбол

Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом

Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Газета.Ru 13:13
Авто

Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале

Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
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Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
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Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
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«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
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Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов

Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
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Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
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Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

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Футбол

«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции

"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 15:14
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Армия и оружие

Войска Сирии предъявили ультиматум боевикам в Идлибе

Сирийский генштаб дает боевикам в городе Саракиб (провинция Идлиб) последний шанс сложить оружие, войска Сирии готовы отразить любую атаку Турции, заявили войска Сирии.
Взгляд.ру 15:51
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
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Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале

Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
Народные новости вчера в 22:25
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия 02 февраля в 15:36
Политика

В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».
RT на русском 12:35
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Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
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Новый Kia Sorento полностью рассекретили на фото

Фотошпионы полностью рассекретили новый Kia Sorento во время рекламной съемки.
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Спаллетти рассказал об интересе «Милана»

Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти мог возглавить итальянский «Милан».
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Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

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StarHit.ru 01 февраля в 19:00
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Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
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