Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.

с чего всё началось

Из-за сокращения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Об этом пишет газета "Коммерсант". Проведенное исследование показало, что граждане РФ начали экономить.

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