Экономика
Российская газетаИз-за коронавируса россияне начали экономить на еде
Из-за сокращения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Об этом пишет газета "Коммерсант". Проведенное исследование показало, что граждане РФ начали экономить.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.Коммерсантъвчера в 18:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика
КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в России и в США
Телеканал 360° вчера в 21:44
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Общество
В России за сутки выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 15 июня 2020, 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:53
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия 14 июня в 18:21
Технологии
Apple получает только часть дохода от App Store
Новое исследование аналитиков показало, что миллионы долларов, заработанные Apple в App Store, и еще много миллионов, выплаченных компанией разработчикам, — это лишь малая часть реальной экономики, которую генерирует магазин.
МИТ 03:10
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Экономика
Доллар дешевеет, поскольку ФРС вернула интерес инвесторов к акциям
Среди валют Большой десятки к доллару дешевеет японская иена и новозеландская валюта — обе теряют менее 0,1%. В лидерах роста британский фунт стерлингов, который прибавляет в цене 0,4%.
Profinance.ru 03:18
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Школы России оснастят камерами с функциями распознавания лиц
В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».
Известия 04:21
Политика
Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
Технологии
PlayStation 5 получит обновленный интерфейс
Экономика сегодня вчера в 13:09
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Общество
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы.
ТАСС 04:22
Космос
Центр Келдыша испытал новый ионный двигатель
В Роскосмосе сообщили, что специалистами Центра Келдыша были «успешно проведены огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР мощностью до 3 кВт с удельным импульсом тяги до 4 500 секунд», передает ТАСС.
Взгляд.ру 04:33