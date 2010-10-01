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Общество В Алтайском крае планируют ввести масочный режим Роспотребнадзор направил это предложение в краевой оперштаб В Алтайском крае планируют ввести масочный режим. 16

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Общество Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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