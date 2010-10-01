Коронавирус
Вести.RuИз-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов
Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса. В итоге рынок футбольных трансферов рискует просесть на €10 миллиардов, подсчитала Financial Times.
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Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Политика
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие
Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников
Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников.
Военное дело 03:56
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Коммерсантъ 03 мая в 04:32
Политика
Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
Общество
NASA отправит Тома Круза на МКС для съёмок нового блокбастера
NASA отправит Тома Круза на Международную космическую станцию, чтобы снять новый блокбастер.
UfacityNews.ru 04:44
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
Общество
В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве
Гроза с дождём и порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Москве до полуночи среды, 6 мая.
RT на русском вчера в 08:02
Спорт
ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ
Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами.
Soccer.ru вчера в 11:53
Общество
В Калужской области коронавирус диагностировали у 1486 человек
По состоянию на 6 мая на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1486.
Pressa40 05:31
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Армия и оружие
Историк объяснил, зачем власовцы участвовали в пражском восстании
Телеканал 360° 03:06
Шоу-бизнес
Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку Софию с днем рождения. Сегодня малышке исполнилось пять лет.
7Дней.ру вчера в 15:00
Общество
60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Футбол
Тренер ФК «Ахмат» Шалимов назвал россиян «дармоедами»
KM.ru 04 мая в 06:47
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Футбол
Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433»
Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.
Bobsoccer 03:24
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru вчера в 03:11
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
Происшествия
В Тамбовской области у 67 пациентов подтвердили коронавирус
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 67 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших девять детей в возрасте от четырех до 14 лет, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 04:04
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45