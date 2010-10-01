Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса. В итоге рынок футбольных трансферов рискует просесть на €10 миллиардов, подсчитала Financial Times.

Происшествия Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2. 49

Здоровье Главврач больницы имени Кабанова уволился Днём 5 мая стало известно о 16 заболевших сотрудниках больницы. Сегодня главврач ГБ № 1 оставил свой пост. 654

Общество У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. 92

Политика Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. 140

Политика Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. 691

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 472

Экономика ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели рассказали уже 44% опрошенных.

Гаджеты Даже при внушительном разгоне Core i9-10900K не способен опередить Ryzen 9 3900X Для сравнения, без разгона флагман Intel набирает там же 2347 баллов, то есть прирост очень существенный.

Общество Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений. 11

Футбол «Ньюкасл» может пробрести защитника «Наполи» Кулибали По информации зарубежных СМИ, "Ньюкасл" может приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали, если клуб получит финансирование в случае прихода нового богатого владельца.

Политика «Не заслужившими» послаблений назвал россиян Дмитрий Киселев Телеведущий и гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» заявил, что россияне «своим поведением не заслужили» послабления ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса Об этом Киселев заявил в своем Telegram-канале. 5

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Общество Курян начнут штрафовать за отсутствие масок В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно. 31

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 60