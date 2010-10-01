Коронавирус
Вести.RuИз-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов
Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса. В итоге рынок футбольных трансферов рискует просесть на €10 миллиардов, подсчитала Financial Times.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
Происшествия
Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области
Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com 08:15
Здоровье
Главврач больницы имени Кабанова уволился
Днём 5 мая стало известно о 16 заболевших сотрудниках больницы. Сегодня главврач ГБ № 1 оставил свой пост.
НГС55 вчера в 10:19
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Гаджеты
Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS
Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
Экономика
Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики
Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса.
Известия 10:02
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Политика
Разведки Австралии и Британии отказались от обвинений в адрес Китая
Раньше сообщалось, что спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США.
ToDay News Ufa вчера в 06:54
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика
ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели рассказали уже 44% опрошенных.
РБК 13:01
Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии
Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
Гаджеты
Даже при внушительном разгоне Core i9-10900K не способен опередить Ryzen 9 3900X
Для сравнения, без разгона флагман Intel набирает там же 2347 баллов, то есть прирост очень существенный.
iXBT.com 10:31
Общество
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:42
Общество
Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
Футбол
«Ньюкасл» может пробрести защитника «Наполи» Кулибали
По информации зарубежных СМИ, "Ньюкасл" может приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали, если клуб получит финансирование в случае прихода нового богатого владельца.
Soccer.ru 09:06
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Политика
«Не заслужившими» послаблений назвал россиян Дмитрий Киселев
Телеведущий и гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» заявил, что россияне «своим поведением не заслужили» послабления ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса Об этом Киселев заявил в своем Telegram-канале.
КМВ Новости 10:41
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Общество
Курян начнут штрафовать за отсутствие масок
В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
Культура
Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 11:07
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Общество
Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
Коммерсантъ 07:49