Коронавирус

Вести.RuВести.RuИз-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов

Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса. В итоге рынок футбольных трансферов рискует просесть на €10 миллиардов, подсчитала Financial Times.
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Эксперты подсчитали потери рынка футбольных трансферов из-за вируса

РБК08:25

FT: рынок футбольных трансферов из-за коронавируса потеряет до €10 млрд

Аргументы и Факты06:18

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

Интерфакс04:54

Футбольные трансферы в Европе могут потерять €10 млрд из-за пандемии

Долг.рф05:43

Футбол теряет миллиарды. Что в этом хорошего

Чемпионат04:00

Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов

Вести.Ruвчера в 22:48
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В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

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В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом

Cyber.sports.ru вчера в 12:51
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Германия передаст России архивы о советских военнопленных

Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31
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Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Происшествия

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Футбол

Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами

URA.Ru 04 мая в 08:13
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Политика

Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета 08:05
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Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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Здоровье

В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим

Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
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Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
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Общество

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
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Общество

В Воронежской области введут масочный режим

Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
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Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
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Общество

Город Кольчугино закрыли на карантин из-за коронавируса

С 7 мая на территории города Кольчугино вводится карантин. Он будет действовать до особого распоряжения.
ГТРК Владимир 07:45
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
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Кино

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
Политика

Дмитрий Тепин увольняется с поста главы Энгельсского района

Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:25
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Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Единоборства

Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с женихом

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
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«Важные истории»: Голландские экспресс-тесты на коронавирус, которые закупила московская мэрия, произведены в Китае

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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
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Технологии

О чем говорят многократные мутации в геноме SARS-CoV-2

Специалисты проанализировали появление геномного разнообразия в SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, путем скрининга геномов более чем 7500 образцов вируса от инфицированных пациентов по всему миру.
Ридус 07:55
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
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