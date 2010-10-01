Коронавирус
Вести.RuИз-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов
Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса. В итоге рынок футбольных трансферов рискует просесть на €10 миллиардов, подсчитала Financial Times.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Игры
В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
Cyber.sports.ru вчера в 12:51
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб
45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Футбол
Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами
URA.Ru 04 мая в 08:13
Политика
Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу
План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета 08:05
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Здоровье
В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим
Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Общество
В Воронежской области введут масочный режим
Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Общество
Город Кольчугино закрыли на карантин из-за коронавируса
С 7 мая на территории города Кольчугино вводится карантин. Он будет действовать до особого распоряжения.
ГТРК Владимир 07:45
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Кино
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
Политика
Дмитрий Тепин увольняется с поста главы Энгельсского района
Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:25
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с женихом
Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru 08:30
Общество
«Важные истории»: Голландские экспресс-тесты на коронавирус, которые закупила московская мэрия, произведены в Китае
В Македонии из-за неточности экспресс-теста гражданин с отрицательным результатом заразил несколько десятков человек.
Эхо Москвы 08:03
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
Технологии
О чем говорят многократные мутации в геноме SARS-CoV-2
Специалисты проанализировали появление геномного разнообразия в SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, путем скрининга геномов более чем 7500 образцов вируса от инфицированных пациентов по всему миру.
Ридус 07:55
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30