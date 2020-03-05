Общество

REGNUMREGNUMИз-за коронавируса туристическая отрасль потеряет миллиарды долларов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.
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Туроператоры предупредили о 25% спаде продаж туров из-за вируса и Идлиба

РБК08:26

Объем бронирований летних туров упал на четверть из-за коронавируса

Известия06:39

Убыточный бизнес: эксперты расскажут, что делать туроператорам без клиентов

ФедералПрессвчера в 06:40

В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

RT на русском07:23

АТОР: коронавирус снизил спрос на туры по всем направлениям, включая поездки по России

ТАСС06:20

Объем бронирования у российских туроператоров уменьшился на 20-25%

Интерфакс07:15

Ассоциация туроператоров России называет беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке из-за коронавируса

Эхо Москвы06:30
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Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Российская газета 07:30
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Российская газета 06:27
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Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом

Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Газета.Ru 04:37
Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Вести.Ru 07:42
Футбол

«Валенсия» и «Аталанта» могут сыграть без зрителей из-за коронавируса

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья выступил с рекомендацией проводить крупные спортивные мероприятия в стране за закрытыми дверями в рамках меры предосторожности из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 13:38
Армия и оружие

Российское военное присутствие увеличилось в Сирии

Ранее ГЛАС сообщал, что турецкий F-16 попал под обстрел ракетами С-200 в Сирии.
ГЛАС.RU 02:21
Кино

Премьера сериала «Шерлок в России» состоится осенью

Премьера сериала "Шерлок в России", роли в котором исполнили Максим Матвеев и Константин Богомолов, состоится осенью 2020 года на платформе START.
ТАСС 05:17
Политика

Владимир Путин приедет в Иваново 6 марта

Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Ивановскую область 6 марта.
IvanovoNews 07:35
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Piter.tv вчера в 01:23
Общество

Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы

Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 05:31
Политика

Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
РИА Новости 05:13
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Единоборства

Мэйуэзер потребовал $600 млн за бои с Макгрегором и Нурмагомедовым

РИА Новости 06:58
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Lenta.ru вчера в 04:25
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
РБК 07:24
Общество

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
РИА Новости 09:05
Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

Вести.Ru вчера в 23:17
Политика

Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Lenta.ru 08:42
Происшествия

Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга

Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 08:05
Политика

Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией

Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.
Lenta.ru 08:35
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Футбол

«Спартак» подаст жалобу на судейство после матча с ЦСКА

ODDS.ru 04:58
Общество

Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:08
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Кино

На Netflix вышел третий сезон аниме Castlevania

На Netflix появился третий сезон анимационного сериала по мотивам игровой франшизы Castlevania.
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