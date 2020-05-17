с чего всё началось

С 17 мая в Ленинградской области будут закрыты торговые центры площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Причиной этого стало то, что не исполнялись требования обеспечения безопасности покупателей.

Музыка Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,4K

Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 312

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 813

Авто Hyundai рассказал о новинках для авторынка России До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80. 42

Гаджеты Названы способы повысить качество работы смартфона Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов. 21

Фигурное катание Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе. 3

Футбол Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию Правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2,4K

Игры К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.

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Здоровье В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее количество выросло до 885, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 238