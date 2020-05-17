Общество
Свободная ПрессаИз-за коронавируса в Ленобласти закрыли крупные торговые центры
С 17 мая в Ленинградской области будут закрыты торговые центры площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Причиной этого стало то, что не исполнялись требования обеспечения безопасности покупателей.
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«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.RT на русскомвчера в 18:45
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В Ленобласти ограничена работа торговых центров площадью свыше 25 тысяч квадратных метров
Online47.ruвчера в 18:50
В Ленобласти закрыли крупные торговые центры, которые ранее возобновили работу
Коммерсантъвчера в 18:46
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Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Космос
Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние
13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
Вечерний курьер 14 мая в 07:09
Политика
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
РИА Новости вчера в 04:40
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Авто
Hyundai рассказал о новинках для авторынка России
До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня 15 мая в 10:30
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
Кино
В США умерла режиссёр Линн Шелтон
REGNUM 02:30
Общество
В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих
Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
Фигурное катание
Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко
Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе.
Народные новости 15 мая в 07:02
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику.
Lenta.ru 03:13
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Evo-rus.com вчера в 17:01
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 03:16
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру вчера в 10:47
Финансы
Доллар немного подешевел — курс на 13:00
По сравнению с пятницей доллар начал немного дешеветь.
Sputnik Кыргызстан вчера в 03:38
Общество
Столичные врачи вылечили от коронавируса более 27 тысяч человек
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1458 человек, — подчеркнула она.
Вечерняя Москва 02:57
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру вчера в 15:54
Политика
От размещения ядерного оружия в Польше предостерег США Пушков
Недавно посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в своём аккаунте в Twitter заявила, что страна может сменить место дислокации ядерного оружия, переместив его в Польшу из Германии.
Цензуры.Нет вчера в 05:40
Здоровье
В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее количество выросло до 885, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:38
Музыка
Поп-группа Hurts рассказала о своей новой песне «Voices»
Британская музыкальная группа Hurts рассказала о своей новой песне "Voices", которая посвящена проблемам из-за коронавируса.
Pravda.Ru 02:24