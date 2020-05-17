Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаИз-за коронавируса в Ленобласти закрыли крупные торговые центры

С 17 мая в Ленинградской области будут закрыты торговые центры площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Причиной этого стало то, что не исполнялись требования обеспечения безопасности покупателей.
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с чего всё началось
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится
 в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русскомвчера в 18:45

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В Ленобласти ограничена работа торговых центров

RT на русскомвчера в 18:45

В Ленобласти ограничена работа торговых центров площадью свыше 25 тысяч квадратных метров

Online47.ruвчера в 18:50

В Ленобласти закрыли крупные торговые центры, которые ранее возобновили работу

Коммерсантъвчера в 18:46

В Ленобласти закрыли часть торговых центров из-за коронавируса

РБКвчера в 19:23

В некоторых районах Ленобласти остановили работу крупных торговых центров

ТАССвчера в 18:30

Шопинг в областных «Мегах» снова запрещен

47 новостейвчера в 18:05

Дрозденко запретил работу торговых центров в Ленобласти

Мойка78вчера в 17:57
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Музыка

Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

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Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

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Политика

Турция разрешила россиянам въезд для лечения

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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Авто

Hyundai рассказал о новинках для авторынка России

До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня 15 мая в 10:30
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Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
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Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
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Кино

В США умерла режиссёр Линн Шелтон

REGNUM 02:30
Общество

В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих

Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
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Фигурное катание

Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко

Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе.
Народные новости 15 мая в 07:02
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Общество

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
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Общество

Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику.
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Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

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Футбол

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
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В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

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Технологии

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2

Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
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Финансы

Доллар немного подешевел — курс на 13:00

По сравнению с пятницей доллар начал немного дешеветь.
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Общество

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 27 тысяч человек

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1458 человек, — подчеркнула она.
Вечерняя Москва 02:57
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Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

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99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

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От размещения ядерного оружия в Польше предостерег США Пушков

Недавно посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в своём аккаунте в Twitter заявила, что страна может сменить место дислокации ядерного оружия, переместив его в Польшу из Германии.
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее количество выросло до 885, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:38
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Поп-группа Hurts рассказала о своей новой песне «Voices»

Британская музыкальная группа Hurts рассказала о своей новой песне "Voices", которая посвящена проблемам из-за коронавируса.
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