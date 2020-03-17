Коронавирус
ИзвестияИз-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
По словам источников, расходы бюджета придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности, снижения спроса на перевозки. Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
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Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится транспортное сообщение.Известиявчера в 17:01
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