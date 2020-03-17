Коронавирус

ИзвестияИзвестияИз-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

По словам источников, расходы бюджета придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности, снижения спроса на перевозки. Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
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с чего всё началось

Уступили дороги: антикризисный план частично оплатят за счет инфраструктуры

Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится транспортное сообщение.
Известиявчера в 17:01

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Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса

Газета.Ru01:38

В России могут приостановить строительство дорог из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 20:04

«Известия»: из-за коронавируса в РФ могут пересмотреть планы по строительству дорог

URA.Ruвчера в 20:31

Антикризисный план правительства оплатят за счет дорог

Телеканал 360°вчера в 20:30

В России допустили приостановку строительства дорог из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:17

В России из-за коронавируса хотят приостановить масштабные дорожные стройки

REGNUMвчера в 19:50

Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Известиявчера в 19:19
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Политика

Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 02:31
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Автоспорт

Руководство «Формулы-1» написало открытое письмо болельщикам

News.ru 06:11
Шоу-бизнес

Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
OAnews вчера в 04:25
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Происшествия

В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью

На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Российская газета 03:24
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Происшествия

СК возбудил дело после ожога ребенка сухим льдом на празднике в Москве

Известия 02:40
Авто

Volkswagen анонсировал новый пикап Amarok

Исходя из соглашения, заключенного между Volkswagen и Ford в 2019 году, все основные узлы и агрегаты «второй» Amarok разделит с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, который тоже дебютирует в 2022 году.
Автоновости дня 06:22
Общество

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
РИА Новости 04:59
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Общество

На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение

В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:32
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Гаджеты

На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite

Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.
Astera вчера в 17:10
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млн

В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536млн по сравнению с декабрем, до $10,510 млрд, следует из данных минфина США.
Ведомости 01:33
Происшествия

Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии

«Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.
BFM.ru 05:06
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Политика

Путин потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества

"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", - сказал президент.
ТАСС 06:50
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Политика

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Известия 06:02
Транспорт

Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса

Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие

В Ираке обстреляли военную базу международной коалиции

В Ираке обстреляли ракетами военную базу. На ней располагаются силы международной коалиции, возглавляемой США.
Новостной фронт 05:32
Гаджеты

В коде iOS 14 обнаружили упоминание о iPhone 9 Plus

В коде iOS 14, фрагменты которого попали в распоряжение издания 9to5mac, специалисты нашли доказательства существования новой модели Apple.
Вечерний курьер 05:11
Футбол

Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу

Бомбардир.ру 15 марта в 07:18
Шоу-бизнес

Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Политика

Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
РИА Новости 06:03
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
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