Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится транспортное сообщение.

с чего всё началось

По словам источников, расходы бюджета придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности, снижения спроса на перевозки. Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.

Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

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