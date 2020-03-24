Коронавирус

РосбалтРосбалтИз-за коронавируса в России решили запретить кальяны

Правительство РФ поручило региональным властям запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе из-за ситуации с коронавирусом. Решение принято по итогам заседания оперштаба по предупреждению коронавируса. Напомним, впервые новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае.
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Минздрав поддержал запрет на курение в ресторанах и барах

Rambler News Service14:22

Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

RT на русском15:15

В России объяснили запрет кальянов в барах и ресторанах на фоне коронавируса

Lenta.ru15:17

Минздрав РФ: Запрет кальянов обоснован на фоне вспышки коронавируса

РЕН ТВ14:57

Курение кальянов ограничат в России из-за распространения COVID-19

Газета.Ru11:55

Минздрав счел обоснованным запрет кальянов из-за коронавируса

РБК17:51

Правительство РФ поручило регионам запретить курение кальянов в кафе из-за COVID-19

Москва 2411:53
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Здоровье

Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин

Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
EastRussia 19:00
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском вчера в 02:31
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском 16:30
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Происшествия

Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей

Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
REGNUM 20:22
Общество

Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев

Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
REGNUM вчера в 04:43
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Транспорт

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Коммерсантъ 19:27
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 вчера в 02:40
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости 03:58
Кино

Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»

Стали известны некоторые дополнительные детали сюжета фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров", который станет продолжением нашумевшего южнокорейского триллера о зомби-апокалипсисе.
Kinonews.ru 02:46
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс вчера в 03:49
Спорт

Паоло Мальдини рассказал, как боролся с коронавирусом

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини, ранее заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах.
Спорт-Экспресс 16:26
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Политика

Москва получила приглашение на экстренный саммит G20 по коронавирусу

Приглашение к участию в экстренном саммите G20 было получено в Кремле. Внеочередное заседание посвятят проблеме коронавируса.
ИА Новороссия 12:47
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова о Крыме

Ранее глава решила Вениамин Кондратьев объявил о том, что вопрос запуска электричек на полуостров Крым уже прорабатывается.
Бизнес-газета 03:04
Общество

Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии

Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны всегда находиться в аптечке во время пандемии коронавируса.
Rusvesna.su 13:00
Происшествия

Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву

Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Газета.Ru 09:12
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Единоборства

Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

Победа 26 08:47
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Здоровье

Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
РБК 00:56
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском 15:41
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
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