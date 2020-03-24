Правительство РФ поручило региональным властям запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе из-за ситуации с коронавирусом. Решение принято по итогам заседания оперштаба по предупреждению коронавируса. Напомним, впервые новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае.

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