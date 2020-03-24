Коронавирус
РосбалтИз-за коронавируса в России решили запретить кальяны
Правительство РФ поручило региональным властям запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе из-за ситуации с коронавирусом. Решение принято по итогам заседания оперштаба по предупреждению коронавируса. Напомним, впервые новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае.
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Здоровье
Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин
Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Общество
Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев
Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Транспорт
Авиакомпании снизили цены на полеты по России
«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Кино
Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»
Стали известны некоторые дополнительные детали сюжета фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров", который станет продолжением нашумевшего южнокорейского триллера о зомби-апокалипсисе.
ЖКХ
Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Спорт
Паоло Мальдини рассказал, как боролся с коронавирусом
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини, ранее заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Политика
Москва получила приглашение на экстренный саммит G20 по коронавирусу
Приглашение к участию в экстренном саммите G20 было получено в Кремле. Внеочередное заседание посвятят проблеме коронавируса.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова о Крыме
Ранее глава решила Вениамин Кондратьев объявил о том, что вопрос запуска электричек на полуостров Крым уже прорабатывается.
Общество
Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии
Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны всегда находиться в аптечке во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву
Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Здоровье
Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19
«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.