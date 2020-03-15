Коронавирус
Сайт города АрмавираИз-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы
Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы. Из-за этого специалисты уже не успевают вовремя подвозить новые товары. Интервалы доставки увеличились на 2-3 дня, сообщает РБК.
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Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Общество
Грузия объявила о закрытии границы с Россией
Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и СМИ.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Десной» в матче чемпионата Украины
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории РФ
За последние сутки в России зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Происшествия
В Москве задержали армянского генерала за расстрел людей на митинге
В Москве задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета Армении генерал-майора юстиции Ваагна Арутюняна, находившегося в розыске по уголовному делу об убийствах во время разгона митинга 1 марта 2008 года.
Общество
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Футбол
Ростов — Локомотив 1:3
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе проекта «Орел», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса, что позволит сократить срок исследования и повысить его точность.
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Общество
Россия и Азербайджан приостановят авиасообщение из-за коронавируса
«Азербайджанские авиалинии» приостановят полёты из Баку в Казань, Минеральные Воды и Уфу.
Происшествия
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Футбол
Названы имена заболевших коронавирусом игроков в «Валенсии»
Ранее «Валенсия» сообщила, что пять членов команды включая игроков и тренеров подхватили коронавирус.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Здоровье
Вирусолог назвал, для кого коронавирус может быть смертельно опасен
Эпидемиолог назвал группы тех людей, для которых вирусное заболевание COVID-19 особенно опасно для здоровья.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США
В Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере того, как страна отменит карантин, считает глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.