Коронавирус

Сайт города АрмавираСайт города АрмавираИз-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы

Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы. Из-за этого специалисты уже не успевают вовремя подвозить новые товары. Интервалы доставки увеличились на 2-3 дня, сообщает РБК.
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