Коронавирус
Сайт города АрмавираИз-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы
Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы. Из-за этого специалисты уже не успевают вовремя подвозить новые товары. Интервалы доставки увеличились на 2-3 дня, сообщает РБК.
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Gett фиксирует рост спроса на такси премиум-классов на 20% на фоне коронавируса
ПРАЙМ13 марта в 11:52
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Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Общество
На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек
За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Космос
Ученые дали ответ о существовании границ Вселенной
Зарубежные ученые провели ряд исследований, на основании результатов которых постарались определить границы существующей Вселенной.
Экономика
Эксперт: Валютный рынок полностью восстановится через 6-18 месяцев
Специалист считает реакцию российских властей «сдержанной»: Министерство финансов прекратило закупку средств в резервы, Центробанк принял решение об упреждающей продаже валюты.
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на Порошенко
Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
Кино
Джеймс Ганн опубликовал список фильмов для просмотра в период карантина
Режиссёр «Стражей Галактики» и предстоящего «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн разместил в своем профиле Twitter подборку 10 редких фильмов, которые мало кому удавалось посмотреть.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Общество
Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Кино
Netflix остановил съемки всех фильмов и сериалов из-за коронавируса
Общество
В Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Общество
Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Происшествия
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась в откровенной фотосессии со шпагой
Многие восхищались экстравагантностью снимка. Другие же просто вновь отметили красоту Светланы Ходченковой.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
В Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.
Финансы
Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса
«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
Экономика
Россия столкнулась с чудесами китайской статистики
Некоторые читатели упрекнули «НГ» в неточности (поводом стал материал в номере от 09.03.20 «Россия и Китай совершили торговое чудо»).