Коронавирус

ТагилСити.руТагилСити.руИз-за коронавируса власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Как отмечают в РБК, после выявления трех случаев заражения в республике были сразу же закрыты все заведения общественного питания и большого скопления людей. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к гражданам с просьбой по возможности не покидать свои дома и не планировать поездки в другие регионы.
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Магомед Даудов
В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.
— Магомед Даудов, российский военный деятельРИА Новости 09:30
с чего всё началось
Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил
 глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК09:13

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Въезд в Грозный ограничили для профилактики распространения коронавируса

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Телекомпания Грозный07:37

Жителям Чечни в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили перемещение по республике

Эхо Москвы13:31
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Защитник «Интера» Годин: в Италии считали коронавирус проблемой Китая

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Общество

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Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
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Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Общество

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Известия 16:56
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
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Футбол

Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании

Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за Сельту в чемпионате Испании.
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Гаджеты

Apple снижает заказы на компоненты iPhone 11

Как сообщает ToDay News Ufa источник, Apple снизила объем заказов комплектующих для своих айфонов.
ToDay News Ufa 16:51
Политика

Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса

Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 15:42
Происшествия

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

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Известия вчера в 18:23
Наука

Предложен метод повышения эффективности солнечных батарей и светодиодов при использовании углеродных точек

Международная группа ученых, среди которых исследователи из Университета ИТМО, предложила новый метод для создания вспомогательных слоев для солнечных батарей и светодиодов на основе перовскита.
Naked Science 26 марта в 07:36
Общество

В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
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Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 12:06
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В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
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Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
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Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
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Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:43
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В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец 16:42
Происшествия

При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный

В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
Панорама Ростова-на-Дону 11:56
Общество

США одобрили быстрый тест на коронавирус

Abbott Laboratories получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на молекулярный тест на штамм коронавируса COVID-19, который, по словам компании, может дать «положительные результаты за 5 минут и отрицательные результаты за 13 минут».
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Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Политика

Трамп рассматривает возможность введения карантина в ряде штатов США

Вашингтон, 28 марта 2020, 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны.
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Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
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Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 60 тысяч

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч, следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 16:19
Волейбол

«Локомотив» и «Динамо» стали чемпионами России по волейболу

Российская газета 09:23
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Магомед Хожахмедович Даудов
Российский военный деятель
Российский государственный и политический деятель чеченского происхождения, в 2007 году удостоен звания Герой Российской Федерации. Первый заместитель Председателя Правительства ЧР по силовому блоку, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР. Председатель Парламента Чеченской Республики III созыва и IV созыва.
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