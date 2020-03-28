Коронавирус
ТагилСити.руИз-за коронавируса власти Чечни закрыли въезд в Грозный
Как отмечают в РБК, после выявления трех случаев заражения в республике были сразу же закрыты все заведения общественного питания и большого скопления людей. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к гражданам с просьбой по возможности не покидать свои дома и не планировать поездки в другие регионы.
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В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.
— Магомед Даудов, российский военный деятельРИА Новости 09:30
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