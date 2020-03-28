Коронавирус

ТагилСити.руТагилСити.руИз-за коронавируса власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Как отмечают в РБК, после выявления трех случаев заражения в республике были сразу же закрыты все заведения общественного питания и большого скопления людей. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к гражданам с просьбой по возможности не покидать свои дома и не планировать поездки в другие регионы.
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Магомед Даудов
В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.
— Магомед Даудов, российский военный деятельРИА Новости 09:30
с чего всё началось
Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил
 глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК09:13

Подробнее о событии

Жителям Чечни в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили перемещение по республике

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В Чечне ограничили передвижение из-за коронавируса

РИА Новости09:30

Власти ЧР ограничили въезд в Грозный

Чеченская Республика Сегодня07:38

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

РБК09:13

Передвижение жителей Чечни ограничили

Lenta.ru08:22

В ЧР ввели временное ограничение на передвижение внутри региона

Телекомпания Грозный07:37

Власти Чечни ввели ограничения на передвижения внутри республики

Интерфакс09:21
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В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью

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Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
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Российский военный деятель
Российский государственный и политический деятель чеченского происхождения, в 2007 году удостоен звания Герой Российской Федерации. Первый заместитель Председателя Правительства ЧР по силовому блоку, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР. Председатель Парламента Чеченской Республики III созыва и IV созыва.
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