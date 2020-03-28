с чего всё началось

В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению.

Как отмечают в РБК, после выявления трех случаев заражения в республике были сразу же закрыты все заведения общественного питания и большого скопления людей. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к гражданам с просьбой по возможности не покидать свои дома и не планировать поездки в другие регионы.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Футбол Игрокам «Спартака» запрещено покидать пределы Москвы Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал заявил, что не может покинуть Москву во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Общество Калининградский завод не дождался оборудования, потому что грузовик возит трупы в Италии Новый Калининград Один из строящихся в Калининградской области заводов не дождался оборудования, потому что фура, которая должна была везти оборудование, потребовалась в Италии как грузовик для перевозки тел умерших от коронавируса.

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Технологии «Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект Облачная платформа «Яндекс.облако» в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC).

Происшествия Минздрав назвал причину смерти зараженного коронавирусом оренбуржца Причиной смерти 57-летнего жителя Бузулука, у которого ранее был выявлен COVID-19, стала коронавирусная инфекция и вызванная ею двусторонняя полисегментарная пневмония.

Политика Россия закроет границу с Белоруссией Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.

Политика На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.

Политика Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Общество В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров Замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал, что каждый из центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Политика Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Экономика Россиян предупредили о росте ипотечных ставок Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".