Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
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Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Залы Третьяковской галереи на Крымском валу оказались подтоплены из-за прошедшей грозы с обильными дождями. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы - посетители выставки. Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей.В источнике
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