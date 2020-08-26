Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею

Залы Третьяковской галереи на Крымском валу оказались подтоплены из-за прошедшей грозы с обильными дождями. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы - посетители выставки. Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

Произведения в Третьяковской галерее не пострадали из-за протечки крыши

Москва 2411:21
РЕН ТВ

В Новой Третьяковке эвакуируют людей из-за затопления

РЕН ТВ08:50
RT на русском

Третьяковка сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу

RT на русском09:01
РИАМО

В Третьяковке на Крымском Валу из‑за ливня случился потоп

РИАМО08:59
РИА Новости

В Москве из-за ливней затопило Третьяковскую галерею

РИА Новости08:48
Агентство Москва

Новая Третьяковка предоставит бесплатные билеты посетителям, эвакуированным из-за протечки крыши

Агентство Москва08:50
ТАСС

Минкультуры поручило оценить ущерб экспонатам в Третьяковке после протечки крыши

ТАСС11:04

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Газета.Ru10:53
464

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
69

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
1,9K

Гол в ворота ЦСКА признан самым красивым мячом сезона в Лиге Европы

Гол, который забил в ворота московского ЦСКА футболист болгарского "Лудогорца" Клаудиу Кешеру, признан самым красивым мячом минувшего сезона в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости10:44

Путин призвал аккуратно подходить к снятию ограничений по коронавирусу

Выступая на совещании с членами правительства, президент России Владимир Путин заявил, что открывая различные сферы деятельности после приостановки в связи с пандемией коронавируса COVID-19, все шаги следует соизмерять с ситуацией в стране, а также предусматривать соответствующие санэпидмероприятия.
Московский Комсомолец10:55

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
202

Porsche Panamera получила версии Turbo S и 4S E-Hybrid

Обычные Panamera/Panamera 4 с битурбошестёркой 2.9 остались при тех же 330 л.с. и 450 Н•м. А вот собратья Panamera GTS и GTS Sport Turismo (на фото) с четырёхлитровой битурбовосьмёркой стали мощнее на 20 «лошадок» (теперь их 480), хотя крутящий момент не поменялся (620 Н•м). Разгон до ста — 3,9 с (было 4,1), максималка — 300 км/ч (было 292).
Драйв11:24

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
9

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
767