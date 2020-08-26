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Российская газета
Российская газета

Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею

Залы Третьяковской галереи на Крымском валу оказались подтоплены из-за прошедшей грозы с обильными дождями. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы - посетители выставки. Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Две выставки в Новой Третьяковке останутся закрыты для просушки залов

Интерфакс14:06
Москва 24

Произведения в Третьяковской галерее не пострадали из-за протечки крыши

Москва 2411:21
РИА Новости

Потоп в Третьяковке попал на видео

РИА Новости13:14
Агентство Москва

Временно закрытые после протечки крыши выставки в Новой Третьяковке начнут открывать с 27 августа

Агентство Москва13:43
ТАСС

В Третьяковке назвали причину подтопления в залах

ТАСС13:43
РИАМО

Произведения искусства в Новой Третьяковке не были повреждены из‑за подтопления

РИАМО14:04
RT на русском

Третьяковка сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу

RT на русском09:01

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
1K

Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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