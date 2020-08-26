Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею

Залы Третьяковской галереи на Крымском валу оказались подтоплены из-за прошедшей грозы с обильными дождями. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы - посетители выставки. Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей.