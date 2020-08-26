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Российская газета
Российская газета

Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею

Залы Третьяковской галереи на Крымском валу оказались подтоплены из-за прошедшей грозы с обильными дождями. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы - посетители выставки. Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

Коммерсантъ12:31
РИА Новости

В Москве из-за ливней затопило Третьяковскую галерею

РИА Новости08:48
ТАСС

Минкультуры поручило оценить ущерб экспонатам в Третьяковке после протечки крыши

ТАСС11:04
РИАМО

В Третьяковке на Крымском Валу из‑за ливня случился потоп

РИАМО08:59
Москва 24

Произведения в Третьяковской галерее не пострадали из-за протечки крыши

Москва 2411:21
Агентство Москва

Новая Третьяковка предоставит бесплатные билеты посетителям, эвакуированным из-за протечки крыши

Агентство Москва08:50
РЕН ТВ

В Новой Третьяковке эвакуируют людей из-за затопления

РЕН ТВ08:50

Лионель Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат

Футболист сделал запрос в ФИФА на свой международный трансферный сертификат, который должен быть отправлен испанской ассоциацией футбола в национальную ассоциацию нового клуба игрока, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Лионель Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат
Чемпионат10:04

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Service07:36
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Совбез ООН не поддержал предложение США по санкциям против Ирана

США не могут требовать восстановления санкций против Ирана за неисполнение ими положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявили члены Совета Безопасности ООН в ходе заседания.
Общественная служба новостей17:51
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