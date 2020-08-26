Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Смотрите также
Чемпион Bellator бросил вызов бойцам UFC: на кону миллион долларов
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»
Синод РПЦ освободил от должности главу белорусской церкви
Компания Toyota обновила легендарный внедорожник Land Cruiser 70
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
В Сирии российский БТР протаранил американский
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку
СКА обыграл «Сочи» во втором матче турнира имени Пучкова
«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
На северо-востоке столицы загорелся торговый центр «Ханой-Москва»
Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Залы Третьяковской галереи на Крымском валу оказались подтоплены из-за прошедшей грозы с обильными дождями. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы - посетители выставки. Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей.В источнике
Подробнее о событии