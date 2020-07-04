Происшествия
ИнтерфаксИз-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. Предположительно, жертвами стихии могли стать еще 16 человек, но их смерть пока не получила подтверждения.
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Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
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Происшествия
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Происшествия
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Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
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В удостоверениях личности в Нидерландах уберут графу «пол»
Как отмечает министр, данным шагом правительство страны намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола», а граждане Нидерландов должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности».
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Удалось определить количество энергии в центре Млечного Пути
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На Netflix состоялся релиз нового фантастического сериала «Боевая монахиня», основанного на одноимённом комиксе.
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Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
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В Нижегородской области зафиксировано 217 новых случаев коронавируса
По данным на 5 июля в Нижегородской области подтверждено ещё 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
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В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
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Авто
Краш-тест седана Aurus продемонстрировали на видео в Сети
Во время теста имитировали ситуацию, когда машина лицевой частью влетает в преграду на скорости 64 км/ч.
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Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится
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Ранее главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал информацию о возможном уходе Месси из клуба.
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На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
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