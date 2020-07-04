В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. Предположительно, жертвами стихии могли стать еще 16 человек, но их смерть пока не получила подтверждения.

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

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