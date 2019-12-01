Экономика

РБКРБКДоля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

РБК06:21

Из-за низких доходов стало меньше россиян с банковскими вкладами

Московский Комсомолец07:44

Россиянам не хватает денег на банковские вклады – ЦБ

Радио Комсомольская правда07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Футбол

Артур: «Месси никогда не навязывает свою власть»

Sport24.ru 07:15
Общество

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 07:45
Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 23 декабря в 05:32
Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Известия 04:29
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК 04:55
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Автор оценил предложение Путина убрать из Конституции РФ спорное слово

Профессор МГУ и доктор юридических наук Сергей Шахрай, принимавший участие в написании российской Конституции, высказался об идее исключить слово «подряд» из статьи Основного закона, в которой говорится о двух сроках полномочий президента.
Московский Комсомолец 07:58
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Футбол

Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 07:10
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Игры

На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima

Gmbox.ru вчера в 02:08
Политика

Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»

Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Lenta.ru 07:36
Экономика

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Известия 07:15
Политика

Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Газета.Ru 06:42
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Футбол

«Лестер» хочет приобрести Ругани

Лестер может приобрести 25-летнего центрального защитника Ювентуса Даниэле Ругани, сообщает Calcio Mercato.
Советский спорт 07:21
Политика

Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.
RT на русском 06:24
Общество

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

Поезд "Таврия" привёз в Крым пятьсот тридцать пассажиров из Санкт-Петербурга. Минувшей ночью состав проехал по Крымскому мосту.
Вести.Севастополь 00:54
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Политика

МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х

МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 07:36
Политика

В Грузии предложили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".
РИА Новости 07:55
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Вести.Ru 05:24
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru 04:01
Происшествия

Водителя, насмерть сбившего женщину в Петрозаводске, задержали

Водителя, который сбил женщину в Петрозаводске, задержали. Об этом нам рассказали в пресс-службе ГИБДД Петрозаводска.
ГТРК Карелия 06:27
Фигурное катание

Туктамышева отказалась от четверного прыжка на чемпионате России

Pravda.Ru 03:56
Экономика

Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
РИА Новости 23 декабря в 09:37
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек остается стабильным.
Известия 03:46
Наука

Для работы с микрочастицами применили ловушки Стокса

В своей работе ученые использовали ловушку Стокса для изучения динамики везикул — заполненных жидкостью частиц, похожих на клетки и представляющих собой «сумки», в которых хранятся и запасаются питательные вещества.
Индикатор вчера в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное