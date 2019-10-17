Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

с чего всё началось

В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового "налога Чубайса". Это сбор, который должны будут платить предприятия за выбросы парниковых газов. Минэкономразвития ранее подготовило законопроект об "углеродном налоге", но его не поддержали ни сенаторы, ни РСПП.

Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

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