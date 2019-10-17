Экономика
Газета.RuИз-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ
В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового "налога Чубайса". Это сбор, который должны будут платить предприятия за выбросы парниковых газов. Минэкономразвития ранее подготовило законопроект об "углеродном налоге", но его не поддержали ни сенаторы, ни РСПП.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал о лечении Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре
Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Татьяна Тотьмянина, его супруга, обратилась за помощью в онкоцентр.
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Происшествия
Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы
Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
Космос
Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами
Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
Единоборства
Майк Тайсон заявил, что мог бы вернуться на ринг
Боксер Майк Тайсон опубликовал ролик, в котором показал приемы бойцам смешанного стиля (MMA) Джастину Гэтжи и Оттману Азейтару.
Происшествия
В школу в Новосибирске направили спецкомиссию из-за смерти девочки
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил направить специальную комиссию в школу в Советском районе, где было обнаружено тело десятиклассницы.
Политика
Путин пообещал «киношникам» бесплатное второе высшее образование
Президент РФ Владимир Путин счёл возможным сделать бесплатным получение второго высшего образования для учебных заведений, которые готовят режиссёров, сценаристов и прочих специалистов «смыслообразующих профессий».
Политика
ЕС одобрил санкции против Турции
Как известно, ограничительные меры против Турции вводятся из-за проведения Анкарой незаконных буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра.
Политика
Трамп подтвердил отставку министра энергетики
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Политика
Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины
Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила поклонников новым образом
Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Шоу-бизнес
Владимир Винокур заявил, что у него нет пенсии
Пенсия телеведущей Розы Сябитовой составляет всего 14 тыс. рублей.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Происшествия
Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном
Американскую модель Эсмеральду Гонсалес нашли мертвой в пустыне Невада.
Экономика
Более 14 млрд рублей выделят на проект льготной ипотеки на ДФО
Минфин России может выделить институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ 14,65 млрд рублей. Это будет взнос в уставный капитал организации.