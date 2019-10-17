Экономика

Газета.RuГазета.RuИз-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового "налога Чубайса". Это сбор, который должны будут платить предприятия за выбросы парниковых газов. Минэкономразвития ранее подготовило законопроект об "углеродном налоге", но его не поддержали ни сенаторы, ни РСПП.
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Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 08:34

Минэнерго призвало доработать проект Минэкономразвития о парниковых газах

РИА Новостивчера в 09:31

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ТАСС16 октября в 19:33

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВвчера в 03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ruвчера в 02:01

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфаксвчера в 03:41

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Гендиректор «Уфы» поделился впечатлениями от подготовки к ЦСКА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился впечатлениями от подготовки к матчу 13-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 13:44
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Известия вчера в 19:35
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Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США

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Компания Samsung готовится выпустить в 2020 году смартфон с камерой, расположенной под дисплеем.
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Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

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К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
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Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказались более миллиона кредитных историй россиян.
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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
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Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК

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Стали известны дата выхода, цена и спецификации плеера NVIDIA Shield TV Pro

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Силовики отпустили задержанного в Мексике сына наркобарона «Коротышки»

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Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON Предложение команды Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых о переносе запуска проекта на полгода, до 30 апреля 2020 года, негативно отразится на инвесторах, ожидают последние.
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