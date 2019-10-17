Экономика
Волга-КаспийИз-за очередного налога в России могут вырасти тарифы на ЖКХ
«Углеродный налог», предложенный Анатолием Чубайсом для сокращения выбросов парниковых газов, может больно ударить по экономике и привести к росту тарифов для населения. Сенаторы раскритиковали новый сбор за превышение выброса парниковых газов.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известия16 октября в 17:01
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Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора
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