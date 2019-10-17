Экономика

Волга-КаспийВолга-КаспийИз-за очередного налога в России могут вырасти тарифы на ЖКХ

«Углеродный налог», предложенный Анатолием Чубайсом для сокращения выбросов парниковых газов, может больно ударить по экономике и привести к росту тарифов для населения. Сенаторы раскритиковали новый сбор за превышение выброса парниковых газов.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ruвчера в 02:01

Минэнерго призвало доработать проект Минэкономразвития о парниковых газах

РИА Новостивчера в 09:31

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфаксвчера в 03:41

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВвчера в 03:14

Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 08:34

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
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Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Футбол

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что, в отличие от Криштиану Роналду («Ювентус») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»), он не любит говорить о себе.
Чемпионат вчера в 12:55
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров

Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
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Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Футбол

Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Реальное время вчера в 23:49
Армия и оружие

Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии

Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт 16 октября в 19:59
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 16 октября в 12:35
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Происшествия

В мэрии Челябинска опровергают слухи об обысках

В мэрии Челябинска опровергают информацию об обысках в Управлении культуры администрации Челябинска.
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Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Политика

В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости вчера в 18:13
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
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Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.
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Спорт

Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

РИА Новости вчера в 11:24
Общество

В Барселоне вновь произошли беспорядки

В Барселоне вновь произошли беспорядки.
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина без макияжа поразила сеть

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Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
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Российская молодежь разочаровалась в наличных деньгах

Свое нежелание отказываться от наличных большинство респондентов объяснили тем, что безналичную оплату принимают не везде.
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ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»

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Число жертв вейпинга в США возросло до 34

В США число жертв заболеваний, возникших из-за вейпинга, составило 34 человека.
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Новый тизер сериала от Netflix «Ведьмак» появился в Сети

Компания Netflix опубликовала в Сети новый тизер американо-польского сериала "Ведьмак".
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Технологии

«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения

В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Экономика

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК 01:04
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