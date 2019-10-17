Экономика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаИз-за нового налога в России могут вырасти тарифы ЖКХ

Как пишут «Известия», в проекте нет ясности ставок сбора и параметра расчета целевых показателей. Также специалисты посчитали, что нынешняя редакция законопроекта может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 08:34

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РИА Новостивчера в 09:31

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВвчера в 03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ruвчера в 02:01

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфаксвчера в 03:41
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ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

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Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Ещё одной опасностью, которую таят в себе бананы, врач назвал витамин К, переизбыток которого в детском организме «вполне может привести к разрушению красных кровяных телец и желтухе».
News.ru 19:44
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service вчера в 06:56
Политика

Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17

Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Политика

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
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Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru 21:47
Политика

США может признать украинский «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
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В США более 30 человек скончались от вейпинга

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
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Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте

На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
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Показали первые официальные снимки новой Hyundai Creta

Местным покупателям новая Hyundai Creta (в Китае и в Индии модель продается под именем ix25) пока доступна с единственным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л.с. и 145 Нм крутящего момента.
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Кино

32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»

Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
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Общество

Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного

Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
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Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Газета.Ru вчера в 19:15
Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Газета.Ru 08:40
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«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
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Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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Медведев обвинил США в попытке доминировать во всем мире

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил США в попытке «доминировать во всем мире».
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Армия и оружие

Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии

Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.
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Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК

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Отец ценой своей жизни спас сына из-под колес автобуса

Житель казахстанского города Кызылорда бросился под автобус, чтобы спасти от верной гибели маленького сына.
Вести.Ru 09:44
Экономика

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
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Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
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