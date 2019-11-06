Происшествия
Российская газетаИз-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем. Предупреждение как уточнили в авиакомпания Air Europa, сработало случайно. По неофициальной информации, невольным виновником срабатывания стал пилот одного из лайнеров компании.
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Общество
Глава Минздрава Подмосковья ушла в отставку
Глава Минздрава Подмосковья Татьяна Мухтасарова покинула свой пост, который возглавляла с июня 2019 года.
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Экономика
Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
В Туле сотрудники Росгвардии задержали около образовательного учреждения мужчину с пневматическим оружием.
Футбол
Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ
Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).
Происшествия
В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
Экономика
Бюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза»
Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.
Наука
Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Экономика
Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Футбол
«Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма
Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0. Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи.
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Политика
Киев предложит ГА ООН обновленный проект резолюции по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
Футбол
«Байер» добыл победу в матче с «Атлетико»
В группе D Лиги чемпионов запуталась турнирная ситуация после матча четвёртого тура «Байер» - «Атлетико».
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.