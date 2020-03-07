Общество
МР7.руИз-за отмены ПМЭФ рестораны и отели Петербурга потеряют 20% выручки
Например, союз выставочных застройщиков, в который входят 34 компании, из-за отмены ПМЭФ потеряет 10 миллиардов рублей. Из-за отмены Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отели и рестораны Санкт-Петербурга потеряют около 20% своей годовой выручки, сообщает Znak.com.
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с чего всё началось
О том, что власти решили отменить в 2020 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил 5 марта председатель организационного комитета форума, первый вице-премьер Андрей Белоусов.РБК02:00
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