Общество

МР7.руМР7.руИз-за отмены ПМЭФ рестораны и отели Петербурга потеряют 20% выручки

Например, союз выставочных застройщиков, в который входят 34 компании, из-за отмены ПМЭФ потеряет 10 миллиардов рублей. Из-за отмены Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отели и рестораны Санкт-Петербурга потеряют около 20% своей годовой выручки, сообщает Znak.com.
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с чего всё началось

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

О том, что власти решили отменить в 2020 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил 5 марта председатель организационного комитета форума, первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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