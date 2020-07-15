Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.

с чего всё началось

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая индустрия Российской Федерации недополучила около полутриллиона рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, пишет издание «Аргументы и факты».

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