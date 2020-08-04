Коронавирус
Экспресс газетаИз-за отсутствия иностранных туристов Россия потеряла 500 млрд рублей
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая индустрия Российской Федерации недополучила около полутриллиона рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, пишет издание «Аргументы и факты».
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.Аргументы и Фактывчера в 00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов
Аргументы и Фактывчера в 09:40
Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей
Эхо Москвывчера в 11:30
Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов
Интерфаксвчера в 02:31
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Происшествия
У актера Ефремова после смертельной аварии в крови нашли следы марихуаны и кокаина
У актера Ефремова после смертельной аварии в крови нашли следы марихуаны и кокаина.
FlashNord 08:31
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
Общество
В Севастополе 11 выпускников набрали на ЕГЭ 100 баллов
Всего в Севастополе в основную волну ЕГЭ-2020 сдали экзамены 2 тысячи 471 человек, в том числе 2 тысячи 202 выпускника текущего года.
REGNUM вчера в 07:00
Авто
BMW отчитался о первом квартальном убытке с 2009 года
Убыток BMW во втором квартале составил 666 млн евро (см. график выше). Последний раз компания теряла деньги в 2009 году.
Profinance.ru 07:14
Политика
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ
После 2018 года Киев вышел из ряда соглашений в рамках СНГ.
Инфорос 08:30
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Армия и оружие
В Ливию с необычным визитом прибыл самый большой российский военный самолет
Discover24 05:59
Кино
Черепашки-ниндзя повзрослеют в перезапуске Сета Рогена
В конце июня пришло известие о том, что неразлучный дуэт в лице Сета Рогена и Эвана Голдберга разрабатывает для кинопроката под покровом Nickelodeon очередную анимационную перезагрузку «Черепашек-ниндзя».
Киноафиша России 07:04
Общество
Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия
Интерфакс вчера в 20:03
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила расставание со вторым мужем
Певица Полина Гагарина подтвердила свой новый статус незамужней женщины и впервые после расставания с супругом Дмитрием Исхаковым раскрыла общественности некоторые детали развода.
Народные новости 08:04
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv вчера в 05:33
Армия и оружие
В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава
Евразия Daily 06:54
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Здоровье
В Саратовской области скончалось 518 носителей коронавирусной инфекции
В Саратовской области от иных патологий скончалось 518 носителей коронавирусной инфекции.
Общественное мнение 05:50
Игры
Выход GTA V для Xbox и PlayStation планируется в 2021 году
Студия Take-Two анонсировала выход игры GTA V для консолей Xbox 10 серии, а также PlayStation V во втором полугодии следующего года.
Discover24 вчера в 03:53
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Финны утверждают, что у них есть все доказательства.
Экспресс газета 06:35