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Экспресс газетаЭкспресс газетаИз-за отсутствия иностранных туристов Россия потеряла 500 млрд рублей

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая индустрия Российской Федерации недополучила около полутриллиона рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, пишет издание «Аргументы и факты».
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Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Финны утверждают, что у них есть все доказательства.
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