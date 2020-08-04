Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экспресс газета
Экспресс газета

Из-за отсутствия иностранных туристов Россия потеряла 500 млрд рублей

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая индустрия Российской Федерации недополучила около полутриллиона рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, пишет издание «Аргументы и факты».В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Фактывчера в 00:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Фактывчера в 09:40
Эхо Москвы

Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 11:30
Интерфакс

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфаксвчера в 02:31
РБК

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБКвчера в 05:19
ТАСС

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАССвчера в 05:11
Коммерсантъ

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:53
РИА Новости

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

РИА Новостивчера в 08:42

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

Два американских военных самолета, приближавшихся к российской границе над Черным морем, были встречены истребителем Су-27, после чего изменили курс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК12:51
26

Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
116

ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК08:15
193