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Экспресс газета
Экспресс газета

Из-за отсутствия иностранных туристов Россия потеряла 500 млрд рублей

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая индустрия Российской Федерации недополучила около полутриллиона рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, пишет издание «Аргументы и факты».В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Фактывчера в 00:01
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Аргументы и Факты

Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Фактывчера в 09:40
РБК

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБКвчера в 05:19
РИА Новости

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

РИА Новостивчера в 08:42
Эхо Москвы

Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 11:30
ТАСС

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАССвчера в 05:11
Коммерсантъ

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:53
Интерфакс

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфаксвчера в 02:31

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море

Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное дело02:01
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъвчера в 13:39
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета07:45
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Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
ТАСС08:18