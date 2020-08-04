Из-за отсутствия иностранных туристов Россия потеряла 500 млрд рублей
Смотрите также
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
В машине Ефремова после ДТП были найдены гашиш и гашишное масло
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Трижды перевернувшееся в воздухе в Екатеринбурге такси попало на видео
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
SpaceX провела успешное испытание ракеты Starship
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Около 300 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17
США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB
SpaceX провела успешное испытание ракеты Starship
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая индустрия Российской Федерации недополучила около полутриллиона рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, пишет издание «Аргументы и факты».В источнике
С чего всё началось
Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Фактывчера в 00:01
Подробнее о событии
Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов
Аргументы и Фактывчера в 09:40
Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей
Эхо Москвывчера в 11:30
Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов
Интерфаксвчера в 02:31