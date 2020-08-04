Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.

с чего всё началось

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова дала интервью газете "Аргументы и факты", в ходе которого рассказала потерях российского бюджета в связи с отсутствием иностранных туристов, вызванного распространением пандемии коронавируса в мире.

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