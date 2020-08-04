Коронавирус
SM NewsРоссия потеряла 500 млрд из-за отсутствия иностранных туристов
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова дала интервью газете "Аргументы и факты", в ходе которого рассказала потерях российского бюджета в связи с отсутствием иностранных туристов, вызванного распространением пандемии коронавируса в мире.
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с чего всё началось
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.Аргументы и Фактывчера в 00:01
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Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей
Эхо Москвывчера в 11:30
Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов
Аргументы и Фактывчера в 09:40
Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов
Интерфаксвчера в 02:31
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Здоровье
Коронавирусом в Костромской области заболели ещё 45 человек
Всего, по состоянию на 5 августа, с начала пандемии коронавирусом в Костромской области заболели 2390 человек.
ГТРК Кострома 02:09
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП.
Коммерсантъ 05:06
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
Экономика
Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из России с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — указано в сообщении КПМГ.
РБК 06:32
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Политика
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Газета.Ru вчера в 21:13
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин.
Деловая газета. Юг 04:03
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
Транспорт
Первыми рейсами из России улетели более 2,3 тыс авиапассажиров
Более 2,3 тысяч пассажиров отправили московские аэропорты в первый же день возобновления авиарейсов из РФ за границу, 4 августа сообщает РБК со ссылкой на ведомственные данные.
ИА Красная Весна 06:15
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
Bimru.ru вчера в 10:35
Политика
В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Политика
Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.
Lenta.ru 06:58
Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Киберспорт
Игру Detroit: Become Human продали более 5 млн раз
Продажи игры Detroit: Become Human достигли 5 млн копий через месяц после ее выхода в онлайн-сервисе Steam.
NewInform 04:18
Общество
В российском городе появятся автобусы с цитатами Путина
Lenta.ru вчера в 07:27
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Общество
Метро Петербурга просит горожан помнить про маски и респираторы
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Метрополитен Петербурга призвал пассажиров помнить об обязательном условии носить маски при посадке в метро.
REGNUM 06:30
Общество
Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Здоровье
Два человека повторно заболели коронавирусом в Карелии
Напомним, на утро 5 августа в Карелии зарегистрировано 48 новых случаях заболевания. Всего в Карелии 2466 фактов коронавируса.
Петрозаводск говорит 02:44
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Здоровье
Замминистра здравоохранения Татарстана сообщил о первых пациентах нового госпиталя
Напомним, Новый корпус инфекционной больницы в Казани получил заключение о соответствии.
Реальное время 06:57
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58