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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии объем венчурных вложений в России составил $184 млн, что в три раза меньше уровня прошлого года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го. При этом фактический объем вложений снизился почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн.
РБКвчера в 10:09
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Инвестиции в российские стартапы упали из-за пандемии втрое

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Снижение инвестиций в стартапы России объяснили пандемией

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Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

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Lenta.ruвчера в 13:41
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Инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Долг.рф18:16
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Газета.Ru18:34
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