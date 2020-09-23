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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии объем венчурных вложений в России составил $184 млн, что в три раза меньше уровня прошлого года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го. При этом фактический объем вложений снизился почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн.
РБКвчера в 10:09
Подробнее о событии
itWeek

В центре инноваций «Лаборатории Касперского» проанализировали, как развивался венчурный рынок в первом полугодии 2020 года

itWeek05:10
Долг.рф

Инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Долг.рф18:16
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

РБКвчера в 10:09
Lenta.ru

Российским компаниям перестали нести деньги

Lenta.ruвчера в 13:41
Росбалт

Инвестиции в российские стартапы упали из-за пандемии втрое

Росбалтвчера в 12:00
ПРАЙМ

Объем венчурных инвестиций в России в первом полугодии упал почти втрое

ПРАЙМвчера в 11:18
Давыдов.Индекс

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Давыдов.Индексвчера в 14:04

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
1,1K

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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За нарушение масочного режима в Москве закрыли 43 магазина

В закрытых магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия" был полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, дезинфицирующих средств не было в подсобных помещениях, отсутствовал масочно-перчаточный запас.
Российская газета08:20
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Фактывчера в 11:34
6

Гном Гномыч попросил Путина защитить его

Семилетний сын российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять закон, запрещающий СМИ писать о детях без разрешения их родителей.
URA.Ru05:58
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Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
1,1K

Андрей Бочаров провел заседание Клинического совета региона

Как сообщает пресс-служба главы региона, в первую очередь Андрей Бочаров обозначил необходимость четкого разделения потоков пациентов как в амбулаторном звене, так и на этапе оказания экстренной медпомощи: «Нельзя допускать госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями в обычные стационары», – подчеркнул губернатор.
Волгоградская правда06:58
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru05:17
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