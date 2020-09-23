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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии объем венчурных вложений в России составил $184 млн, что в три раза меньше уровня прошлого года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го. При этом фактический объем вложений снизился почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн.
РБКвчера в 10:09
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itWeek

В центре инноваций «Лаборатории Касперского» проанализировали, как развивался венчурный рынок в первом полугодии 2020 года

itWeek05:10
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

РБКвчера в 10:09
Давыдов.Индекс

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Давыдов.Индексвчера в 14:04
Lenta.ru

Российским компаниям перестали нести деньги

Lenta.ruвчера в 13:41
Росбалт

Инвестиции в российские стартапы упали из-за пандемии втрое

Росбалтвчера в 12:00
ПРАЙМ

Объем венчурных инвестиций в России в первом полугодии упал почти втрое

ПРАЙМвчера в 11:18
Долг.рф

Инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Долг.рф18:16

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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