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РБК
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го.В источнике
С чего всё началось
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го. При этом фактический объем вложений снизился почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн.
РБКвчера в 10:09
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ПРАЙМ

Объем венчурных инвестиций в России в первом полугодии упал почти втрое

ПРАЙМвчера в 11:18
Давыдов.Индекс

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Давыдов.Индексвчера в 14:04
Lenta.ru

Российским компаниям перестали нести деньги

Lenta.ruвчера в 13:41
Росбалт

Инвестиции в российские стартапы упали из-за пандемии втрое

Росбалтвчера в 12:00
iotdaily.ru

Снижение инвестиций в стартапы России объяснили пандемией

iotdaily.ruвчера в 16:59
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

РБКвчера в 10:09

Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00

Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАССвчера в 07:39
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За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфаксвчера в 14:20
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъвчера в 19:42
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Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком прямолинейным

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой ситуацией» и оно будет дифференцированным.
РБКвчера в 13:21
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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Навальный сообщил о своих планах после выписки из больницы

Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charite намерен проводить время с семьей и заниматься восстановлением своего здоровья, об этом сам Навальный сообщил на своей странице в Instagram.
Моссоветвчера в 11:12
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 10:50
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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Назван самый популярный турецкий сериал за рубежом

Сериал «Постучи в мою дверь» — романтическая комедия, рассказывающая историю молодой девушки Эды, мечтающей получить престижное образование, а впоследствии и хорошую должность, которая поможет ее семье справиться с финансовыми трудностями.
Rusturkey.comвчера в 01:24

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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