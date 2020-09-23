Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза
В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го.В источнике
С чего всё началось
Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза
В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го. При этом фактический объем вложений снизился почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн.
РБКвчера в 10:09
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