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РБК
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го.В источнике
С чего всё началось
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го. При этом фактический объем вложений снизился почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн.
РБКвчера в 10:09
Подробнее о событии
Долг.рф

Инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Долг.рф18:16
iotdaily.ru

Снижение инвестиций в стартапы России объяснили пандемией

iotdaily.ruвчера в 16:59
ПРАЙМ

Объем венчурных инвестиций в России в первом полугодии упал почти втрое

ПРАЙМвчера в 11:18
Lenta.ru

Российским компаниям перестали нести деньги

Lenta.ruвчера в 13:41
Росбалт

Инвестиции в российские стартапы упали из-за пандемии втрое

Росбалтвчера в 12:00
Давыдов.Индекс

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Давыдов.Индексвчера в 14:04
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

РБКвчера в 10:09

Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер на 75-м году жизни

В четверг, 24 сентября, умер солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский.
Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер на 75-м году жизни
Вечерняя Москва03:37

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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Афиша событий в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 25 сентября в 20:00 Сколько стоит: от 1900 рублей Возрастное ограничение: 18+ Слушаем музыку из XIII века Модное в последние годы направление барочной музыки ансамбль «Мадригал» начал развивать еще больше 50 лет назад — это был первый отечественный ансамбль, который и открыл советским слушателям всю прелесть ранней западноевропейской музыки.
Екатеринбург Онлайн03:12

В Якутии нашли погребение жившего в XVII веке воина

Как рассказал ТАСС младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Владислав Сыроватский, предположительно, воин жил в XVII веке или раньше.
Российская газета02:14
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«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс02:56
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РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
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Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
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В Москве выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 1050, Санкт-Петербурге — 215, Подмосковье — 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости03:34
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