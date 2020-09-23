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РБК
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го.В источнике
С чего всё началось
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го. При этом фактический объем вложений снизился почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн.
РБКвчера в 10:09
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itWeek

В центре инноваций «Лаборатории Касперского» проанализировали, как развивался венчурный рынок в первом полугодии 2020 года

itWeek05:10
Долг.рф

Инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Долг.рф18:16
Давыдов.Индекс

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

Давыдов.Индексвчера в 14:04
Lenta.ru

Российским компаниям перестали нести деньги

Lenta.ruвчера в 13:41
Росбалт

Инвестиции в российские стартапы упали из-за пандемии втрое

Росбалтвчера в 12:00
ПРАЙМ

Объем венчурных инвестиций в России в первом полугодии упал почти втрое

ПРАЙМвчера в 11:18
РБК

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза

РБКвчера в 10:09

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Определено самое опасное погодное явление для регионов России

Сильные шквалистые ветры являются самыми частыми опасными природными явлениями в России, передает РИА Новости в четверг, ссылаясь на сведениям из доклада Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.
Радио Sputnik06:55

Компания Ford представила «заряженную» версию кроссовера Puma ST

Компания Ford презентовала «заряженную» вариацию своей модели Puma ST. Новинка от американского бренда получила турбированный двигатель объемом 1 л. Изображение взято с: wikimedia.org Силовой агрегат относится к линейке EcoBoost и применяет технологию отключения неиспользуемых цилиндров.
Дни2406:37
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В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
REGNUM05:55
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В Минздраве прокомментировали очереди из машин скорой в Петербурге

Минздрав проводит проверку готовности Санкт-Петербурга к эпидсезону, особое внимание регионы должны уделять первичной «сортировке» пациентов, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя очереди из автомобилей скорой помощи возле стационаров, перепрофилированных для заболевших коронавирусом COVID-19.
РБК06:43

Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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