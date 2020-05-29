Из-за пандемии коронавируса спрос на жилую недвижимость в Северной столице упал на 50%. Об этом сообщил зампред городского комитета по строительству Евгений Барановский. По его словам, в этом году в Петербурге планируется ввести 3,4 млн кв. м жилья, а также 300 тыс. кв. м проблемных жилых домов.

Из-за пандемии спрос на жилье в Петербурге упал на 50%

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