Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

с чего всё началось

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Происшествия В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Футбол Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью» Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.

Шоу-бизнес Басков не приехал на «Золотой граммофон» в Петербурге После концерта артист отправился в аэропорт, но самолет не вылетел вовремя. Об этом басков рассказал в своем Instagram 11 ноября.

Единоборства Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Футбол Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом» Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.

Общество Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.

Футбол «Динамо» выступило с заявлением по поводу ситуации в матче с «Рубином» «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу ситуации в матче 16-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0). После окончания встречи клубы устроили перпалку в соцсетях.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская решили расстаться Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.

Здоровье Британка родила самых маленьких в мире близнецов Британским врачам удалось выходить самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они появились на свет на 23-й неделе беременности.

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Общество ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.

Политика Сивохо презентовал первый шаг Киева для реинтеграции Донбасса Сивохо подчеркнул, что в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки" Киев может потерять украинских граждан.