Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Подробнее о событии

Капуста в России может стать деликатесом

News.ru11 ноября в 07:23

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъ10 ноября в 17:25

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру11 ноября в 02:38

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета11 ноября в 00:10

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru10 ноября в 23:17

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ru10 ноября в 21:00

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс11 ноября в 02:11
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Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма 00:36
Политика

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Экономика

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Футбол

Крал рассказал о переходе в «Спартак»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал рассказал о переходе в "Спартак". Крал отметил, что спросил совет у Павла Недведа.
Sport.ru 05:59
Происшествия

Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в МДЦ «Артек».
RT на русском 07:14
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Единоборства

Волков и Магомедшарипов поднялись в рейтинге UFC

Pravda.Ru 06:55
Футбол

Игроки сборной России отказались играть в новой форме

Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
RT на русском 07:21
Культура

Плющенко публично поругался с Рудковской на премии Glamour

Евгений Плющенко и Яна Рудковская на премии «Женщина года» по версии Glamour со сцены объявляли победителей и вручали им награды.
Uznayvse.ru 06:50
Происшествия

Внутрипартийная проверка ждет главу Печорского района Дмитрия Сопотова

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский принял решение о проведении проверки по факту опубликованного на YouTube видео, на котором секретарь Печорского районного местного отделения Партии Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.
Псковское агентство информации 08:16
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Здоровье

Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей

С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.
RuNews24.ru 11 ноября в 08:26
Общество

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

RT на русском 04:04
Политика

В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в «нормандском формате»

В Кремле считают, что осталось еще много "домашней работы" для подготовки саммита в "нормандском формате" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:42
Политика

Украина обещает «отреагировать» на запуск поездов по Крымскому мосту

РИА Новости Крым 08:22
Здоровье

В Минздраве назвали 5 показателей здорового образа жизни

Показателем здорового образа жизни стала физактивность, включающая ходьбу в стандартном темпе не меньше 1 ч ежедневно.
Актуальные Новости 04:35
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, который умер от менингококковой инфекции и сепсиса.
ТАСС 07:29
Киберспорт

В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер

Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Российская газета 07:55
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Здоровье

Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки

Ugpressa.ru вчера в 11:37
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась в подъезде

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя школьница Аурика Толстова пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов.
РБК 06:49
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