Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Кино
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Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Футбол
Крал рассказал о переходе в «Спартак»
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Sport.ru 05:59
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в МДЦ «Артек».
RT на русском 07:14
Единоборства
Волков и Магомедшарипов поднялись в рейтинге UFC
Pravda.Ru 06:55
Футбол
Игроки сборной России отказались играть в новой форме
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
RT на русском 07:21
Культура
Плющенко публично поругался с Рудковской на премии Glamour
Евгений Плющенко и Яна Рудковская на премии «Женщина года» по версии Glamour со сцены объявляли победителей и вручали им награды.
Uznayvse.ru 06:50
Происшествия
Внутрипартийная проверка ждет главу Печорского района Дмитрия Сопотова
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский принял решение о проведении проверки по факту опубликованного на YouTube видео, на котором секретарь Печорского районного местного отделения Партии Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.
Псковское агентство информации 08:16
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Здоровье
Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей
С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.
RuNews24.ru 11 ноября в 08:26
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
RT на русском 04:04
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
В Кремле считают, что осталось еще много "домашней работы" для подготовки саммита в "нормандском формате" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:42
Политика
Украина обещает «отреагировать» на запуск поездов по Крымскому мосту
РИА Новости Крым 08:22
Здоровье
В Минздраве назвали 5 показателей здорового образа жизни
Показателем здорового образа жизни стала физактивность, включающая ходьбу в стандартном темпе не меньше 1 ч ежедневно.
Актуальные Новости 04:35
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, который умер от менингококковой инфекции и сепсиса.
ТАСС 07:29
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
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Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Российская газета 07:55
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки
Ugpressa.ru вчера в 11:37
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась в подъезде
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя школьница Аурика Толстова пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов.
РБК 06:49