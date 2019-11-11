Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

Подробнее о событии

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

Капуста в России может стать деликатесом

News.ru07:23

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Диетолог: Овощи здоровому и активному человеку заменить ничем нельзя

Национальная служба новостей13:50

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25
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Политика

Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе

Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 17:57
Гаджеты

Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс 11:26
Экономика

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Политика

Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку

Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском вчера в 17:56
Экономика

Основатель Uber продал часть акций за $500 млн

Основатель сервиса онлайн-заказа такси Uber Трэвис Каланик продал часть своих акций за $547 млн, следует из сообщения о смене структуры владения, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Коммерсантъ 17:35
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

Adidas приостановит роботизированное производство в США и Германии

Немецкая компания Adidas объявила о приостановке производства на роботизированных заводах в США и Германии до апреля 2020 года.
Forbes 14:12
Общество

Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Происшествия

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла

РИА Новости 17:23
Общество

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Lenta.ru 05:42
Армия и оружие

Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии

Общественный совет при Министерстве обороны России представит главе ведомства доклад об условиях службы российских военнослужащих в Сирии в декабре 2019 года.
Известия вчера в 22:25
Политика

МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате

Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Политика

Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Хоккей

Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах

Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:47
Общество

Осужденную в Кувейте россиянку приговорили к 15 годам тюрьмы

Россиянку Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годам заключения в Кувейте и выпущенную под залог, приговорили к 15 годам лишения свободы.
Lenta.ru 13:18
Общество

Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление

Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
ProKazan.ru вчера в 23:42
Кино

В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»

Многолетний труд Андрея Кончаловского над фильмом о Микеланджело Буонарроти "Грех" наконец завершился премьерой на Римском международном кинофестивале в октябре, и теперь - в Москве.
Российская газета 14:13
Общество

Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети

В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
Энергетика

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Политика

Путин объяснил сокращение расходов на оборону России

Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Рифей-Пермь вчера в 22:47
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Экономика

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС вчера в 16:01
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Авто

Представили новую Skoda Octavia

Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
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Футбол

Руководство «Арсенала» выразило доверие Эмери

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери продолжит работу с командой.
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Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
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