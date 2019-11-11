Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Известия 07:09
Происшествия
Взрыв прогремел у ливанского посольства в Дамаске
Два человека погибли, шесть пострадали при взрыве у посольства Ливана в Дамаске. Об этом 12 ноября сообщает сирийское госагентство Sana.
Известия 23:09
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru 22:58
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:17
Гаджеты
Провал Huawei и Honor? Новый флагман компании может выйти с платформой MediaTek
Ранее смартфону приписывали SoC Kirin 990, однако инсайдер обратил внимание на то, что на 26 ноября (день анонса Honor V30) намечена также презентация MediaTek, на которой будет представлена однокристальная система Helio M70 с интегрированным модемом 5G.
iXBT.com 10:41
Происшествия
Историку из СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинения в убийстве, сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.
РБК 12:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 02:01
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru 22:45
Футбол
Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Как заявил Кассано, Роналду грозит дисквалификация сроком на два года, если подтвердится, что португалец проигнорировал допинг-контроль.
Metaratings 12:27
Политика
Германия оценила ущерб от антироссийских санкций
Экономика восточной части Германии пострадала от антироссийских санкций. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен, пишет RT.
Национальная служба новостей 04:34
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Экономика
«Нафтогаз» через суд лишил «Газпром» платежей по облигациям в иенах
В меморандуме «Газпрома», на который ссылается Интерфакс-Украина, говорится, что компании известно о судебном приказе, который запрещает GazAsia Capital S.A. проводить платежи в пользу «Газпрома» по 10-летним бондам объемом 65 млрд иен, которые были размещены в декабре 2018 года.
Profinance.ru 09:42
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском вчера в 13:34
Здоровье
«Отказали ноги»: российский препарат парализовал онкобольную девочку
Врачи назначили полуторагодовалой девочке с онкологией российский препарат "Веро-Винкристин", от которого в 70% случаев отказывают ноги.
НДН.инфо 04:12
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service 14:00
Общество
КС разрешил изымать имущество у любого, кто не докажет его законность
Конституционный суд не нашел противоречий в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих.
Коммерсантъ 21:51
Космос
Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму
Исследователи космического пространства из Италии, Франции и Англии сообщили, что Вселенная на самом деле имеет форму сферы.
Discover24 09 ноября в 05:21
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM 23:14
Политика
Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате»
Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:05
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина впервые сделала заявление о пластических операциях
Комсомольская правда 16:30
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета 23:05