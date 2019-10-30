Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Асад объяснил отправку военных из России в Сирию
Президент Сирии Башар Асад объяснил отправку военнослужащих России для проведения боевой операции в Сирии защитой собственных интересов.
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В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
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Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.
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В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
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ЦБ предупредил об атаках при использовании системы быстрых платежей
Центробанк (ЦБ) предупредил банки о возможных компьютерных атаках при использовании сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для сбора информации о клиентах с помощью «перебора идентификаторов».
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Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
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Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
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Сегодня недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер.
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Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
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Футболист Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену
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