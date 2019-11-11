Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Диетолог: Овощи здоровому и активному человеку заменить ничем нельзя
Национальная служба новостей13:50
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Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
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РБК 15:40
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
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Трамп рассказал о бегущих в страхе врагах США
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Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
Бывший президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике.
Известия 16:09
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
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У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:12
Гаджеты
В Роскачестве составили новый рейтинг смартфонов
В результате проведённого исследования самые высокие оценки экспертов получили новые смартфоны от Apple, а модель iPhone 11 Pro Max возглавила новый рейтинг.
RT на русском 08 ноября в 07:30
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец 01:03
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Армия и оружие
Американцы ужаснулись российскому «оружию будущего»
Вести ПК в Воронеже 16:26
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56
Общество
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Lisa.ru 06:10
Хоккей
Чехия обыграла Россию и стала победителем Кубка Карьяла
Сборная Чехии по хоккею обыграла Россию со счетом 3:0 в финальном туре Кубка Карьяла, первого этапа Евротура.
Известия вчера в 09:48
Футбол
Бекао — об игре за ЦСКА: никогда не думал, что смогу выступить в Лиге чемпионов
Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», вспомнил выступление в Лиге чемпионов в составе московской команды.
Чемпионат 11:42
Хоккей
Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах
Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:47
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Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52
Здоровье
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
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Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, следует из проспекта эмиссии компании.
РИА Новости 09 ноября в 16:43
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Происшествия
В Тульской области стажер полиции застрелил человека
В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
РБК 10:07
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Хоккей
«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
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Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
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Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40