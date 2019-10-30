Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

с чего всё началось

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

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